Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

В городе Оксон Хилл, США 20 июля прошел вечер бокса, сообщает boxingscene.com.

Одним из событий вечера стал поединок российского боксера Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой спортсменов был остановлен перед финальным раундом по просьбе угла россиянина.

Счет на момент остановки встречи был — 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Сразу после поединка Дадашев стал плохо себя чувствовать. Возвращаясь с ринга боксер упал в поттрибунное помещение. Его вынесли на носилках и отвезли в ближайшую больницу.

В пути россиянин потерял сознание из-за сильного обезвоживания и сотрясения мозга.

В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.

Для 28-летнего россиянина это поражение первое в карьере. На его счету 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Пуэрториканец в этот вечер стал победителем в 14 раз.

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