Сборная Алжира стала обладателем Кубка африканских наций-2019

Национальная команда Алжира победила в финале Кубка африканских наций сборную Сенегала со счетом 1:0.

Алжирцы не добивались подобного результата с 1990 года. Тогда с таким же счетом, как и в финале 2019 года, была обыграна сборная Нигерии. Правда, на тот момент в их команде не было столько звездных футболистов, сколько присутствует сейчас — в нынешнем составе «зеленых» имеются полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез, форвард турецкого «Фенербахче» Ислам Слимани и игрок «Порту» Ясин Браими.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Алжира, играющей в финале Кубка африканских наций, прорвали кордоны сотрудников стадиона и силой прорвались на арену.

Кубок африканских наций — 2019. Финал

Сенегал — Алжир — 0:1

Голы: 0:1 — Бунеджа, 2