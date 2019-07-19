Украинская шахматистка не может отказаться от поездок в Россию

Украинская шахматистка Анна Музычук объяснила, почему не собирается отказываться от участия в турнирах, которые проходят на территории России, передает 24tv.ua.

Спортсменка заявила, что понимает недовольство украинцев тем, что она выступает на территории враждебной страны, однако многие турниры самого высокого уровня проводятся именно в России

«Речь идет не об одном турнире. Если откажусь ехать в Россию — могу заканчивать карьеру. Я с сестрой с 2014 года езду туда только ради официальных соревнований. Мы обсуждали это со львовскими властями. Они нам разрешили», — заявила шахматистка.

Сестры Музычук являются чемпионками мира в этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что российские заключенные примут участие в международном шахматном турнире.