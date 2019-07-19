Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику мундиаля-2022

Экс-игрокам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали взятку за критику чемпионата мира — 2022, сообщает Gulf Times.

Как утверждает источник, футбоилстам предлагали принять участие в конференции в Лондоне, на которой организаторы хотели сконцентрировать внимание на критике проведения турнира в Катаре.

Страну могут лишить права проводить мундиаль в 2022 году после задердания президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Экс-главу организации подозревают в получении взятки во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2022.

Ранее защитник сборной Англии Киран Триппьер назвал лучшего тренера в мире.