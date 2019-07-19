Тренера российских синхронисток хотели переманить китайцы

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток, поделилась, как ее хотела переманить китайская сборная, передает «Матч ТВ».

Она также рассказала, что ее часто приглашают к себе другие команды, однако, по ее словам, это бесполезно.

«Китайцы очень долго меня штурмовали. Потом отстали. Другие страны частенько приглашают. Знают, что я не уеду к ним работать. Но могу проконсультировать. Так, в позапрошлом году давали советы японцам. А вообще я не люблю разбрасываться своей энергетикой. Вкладываю ее только в наших.

Небольшое внимание к синхронному плаванию в России? Я уже устала об этом говорить. Ну, а что делать? Я в футбол не хочу идти. Я лучше здесь останусь. Непризнанной. Но с золотом», — заявила Данченко.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира.