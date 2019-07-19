Тренера российских синхронисток хотели переманить китайцы

Российская синхронистка Светлана Колесниченко
Официальный твиттер объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток, поделилась, как ее хотела переманить китайская сборная, передает «Матч ТВ».

Она также рассказала, что ее часто приглашают к себе другие команды, однако, по ее словам, это бесполезно.

«Китайцы очень долго меня штурмовали. Потом отстали. Другие страны частенько приглашают. Знают, что я не уеду к ним работать. Но могу проконсультировать. Так, в позапрошлом году давали советы японцам. А вообще я не люблю разбрасываться своей энергетикой. Вкладываю ее только в наших.

Небольшое внимание к синхронному плаванию в России? Я уже устала об этом говорить. Ну, а что делать? Я в футбол не хочу идти. Я лучше здесь останусь. Непризнанной. Но с золотом», — заявила Данченко.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира.