Игрок «Металлурга» рассказал о критике из-за зарплаты

Хоккеист «Металлурга» Николай Кулемин заявил, что из-за зарплат в Континентальной хоккейной лиге игроки часто подвергаются критике, передает «Спорт-Экспресс».

Игрок, который входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Лиги, признал, что пошел на понижение зарплаты.

«Очень много негатива после этого полилось на игроков. Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе — никто никого не осуждает. Все люди там понимают, за что мы получаем деньги.

Сейчас потолок зарплат в лиге становится существенно ниже. Мы немного поменяли структуру контракта. Я отнесся к этому с пониманием», — сообщил Кулемин.

Ранее капитан «Салавата Юлаева» встал на защиту Бузовой.