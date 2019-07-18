Прошли похороны погибшей в Польше российской гандболистки

Екатерина Королева, бывший игрок сборной России по пляжному гандболу и клуба «Ставропольчанка-ЮКФУ», была похоронена на родине, передает ТАСС.

«Внучку похоронили сегодня в селе Киевское в Крымском районе, администрация оказала помощь. На церемонии прощания присутствовали представители тренерского штаба команды из Ставрополья, тренеры сборной России по пляжному гандболу», — сообщил дедушка погибшей Валерий Королев.

20-летняя спортсменка скончалась 7 июля в польском городе Старе-Яблонки, где проходили соревнования. Она утонула в водоемах, располагавшихся недалеко от игровых кортов.

Ранее сообщалось, что была названа причина смерти гандболистки сборной России Екатерины Королевой.