Дисциплинарный комитет рассмотрит отказ сборной Украины приехать в Москву

Дисциплинарный комитет Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) обратит внимание на отказ сборной Украины по пляжному футболу приехать на европейскую квалификацию в Москве, сообщает ТАСС.

«Это не хорошо, когда команда снимается в последний момент, но это решение украинской федерации. Я получил официальное уведомление, мы сделали все по ситуации. Дисциплинарный комитет рассмотрит этот инцидент, но это будет позже», — сказал на пресс-конференции заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

Пока надо в большей степени думать о проведении самого турнира, добавил функционер.

Ранее сообщалось, что организаторы квалификации чемпионата мира по пляжному футболу решили не искать замену сборной Украине, отказавшейся приехать на соревнования в Москву.