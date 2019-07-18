Дисциплинарный комитет рассмотрит отказ сборной Украины приехать в Москву

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Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх
РИА Новости

Дисциплинарный комитет Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) обратит внимание на отказ сборной Украины по пляжному футболу приехать на европейскую квалификацию в Москве, сообщает ТАСС.

«Это не хорошо, когда команда снимается в последний момент, но это решение украинской федерации. Я получил официальное уведомление, мы сделали все по ситуации. Дисциплинарный комитет рассмотрит этот инцидент, но это будет позже», — сказал на пресс-конференции заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

Пока надо в большей степени думать о проведении самого турнира, добавил функционер.

Ранее сообщалось, что организаторы квалификации чемпионата мира по пляжному футболу решили не искать замену сборной Украине, отказавшейся приехать на соревнования в Москву.