Жену экс-супруга Бузовой осмеяли из-за дешевых нарядов

Новая избранница российского футболиста Дмитрия Тарасова, ранее женатого на известной певице Ольге Бузовой, попала в неприятную ситуацию из-за фотографии, опубликованной на своей странице в Инстаграме.

Анастасия Тарасова, ранее носившая фамилию Костенко, выложила в социальной сети фотографию с мужем и ребенком. Казалось бы, вполне безобидный снимок. Однако, пользователи моментально нашли интересную деталь — платье девушки стоит около 1500 рублей, а по скидке его можно купить за 890 рублей.

Подписчики удивились столь странной бережливости жены спортсмена. Впрочем, стоит отметить, что супруг Тарасовой на данный момент находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина готова выступить под Бузову.