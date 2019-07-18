Во время игры «Шапекоэнсе» произошло паранормальное явление
Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» — «Атлетико Минейро» произошло паранормальное явление.
На видео со встречи команд можно заметить странную траекторию мяча.
После удара хозяев с углового на 41 минуте мяч совершил необычное движение в воздухе. Видео сразу стало вирусным, а фанаты стали связывать инцидент со сверхъестественными явлениями.
В 2016 году самолет с игроками «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате трагедии погиб 71 человек. Шестерым удалось выжить.
Команда направлялась на матч Кубка Южной Америки с колумбийским «Атлетико Насьональ».
Ранее Златан Ибрагимович рассказал, чего точно не найдут в Зоне 51.
En cada balón que se defiende en la cancha del Chapecoense pareciera que fueran más de 11 con su camisa puesta.— Minuto 90 ⚽️ (@Minuto_9o) 16 июля 2019 г.
El balón rebota en el aire. ��pic.twitter.com/9kp8PqUBqT