Во время игры «Шапекоэнсе» произошло паранормальное явление

Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» — «Атлетико Минейро» произошло паранормальное явление.



На видео со встречи команд можно заметить странную траекторию мяча.

После удара хозяев с углового на 41 минуте мяч совершил необычное движение в воздухе. Видео сразу стало вирусным, а фанаты стали связывать инцидент со сверхъестественными явлениями.

В 2016 году самолет с игроками «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате трагедии погиб 71 человек. Шестерым удалось выжить.

Команда направлялась на матч Кубка Южной Америки с колумбийским «Атлетико Насьональ».

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