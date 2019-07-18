«Авангард» пригласил Леди Гагу на концерт в Балашиху

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пригласил известну американскую певицу Леди Гагу на матч команды в Балашихе, сообщает твиттер-аккаунт «ястребов».

Хоккеисты осудили негативные комментарии под постом артистки со стороны русскоговорящих пользователей инстаграма. Ее критикуют за романтические отношения с актером Бредли Купером, являющийся бывшим мужем русской модели Ирины Шейк.

«Все ругают в инстаграме певицу Леди Гагу. А мы приглашаем ее в Балашиху. Давай концерт на матче «Авангарда»! Проведи отпуск. Хоккейное сообщество — самое дружелюбное. Тут никто не осуждает и не травит. P.S. С нас ковер», — говорится в посте клуба.

В этом сезоне «Авангарду» пришлось перебраться в Балашиху в связи с проблемами с домашней ареной.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб в инстаграме Леди Гаги.