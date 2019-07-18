«Авангард» пригласил Леди Гагу на концерт в Балашиху
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пригласил известну американскую певицу Леди Гагу на матч команды в Балашихе, сообщает твиттер-аккаунт «ястребов».
Хоккеисты осудили негативные комментарии под постом артистки со стороны русскоговорящих пользователей инстаграма. Ее критикуют за романтические отношения с актером Бредли Купером, являющийся бывшим мужем русской модели Ирины Шейк.
«Все ругают в инстаграме певицу Леди Гагу. А мы приглашаем ее в Балашиху. Давай концерт на матче «Авангарда»! Проведи отпуск. Хоккейное сообщество — самое дружелюбное. Тут никто не осуждает и не травит. P.S. С нас ковер», — говорится в посте клуба.
В этом сезоне «Авангарду» пришлось перебраться в Балашиху в связи с проблемами с домашней ареной.
Ранее волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб в инстаграме Леди Гаги.
Певицу @ladygaga ругают в инстаграме, в т.ч. русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество — самое дружелюбное в мире, в нём нет осуждения и травли ��— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 июля 2019 г.
P.S. С нас ковёр pic.twitter.com/YbRB38W1OL