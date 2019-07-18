Гендиректор и тренер клуба НБА получили смертельные угрозы

Болельщик клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» выслал сообщения со смертельными угрозами руководству клуба, сообщает 12up.

Голосовые сообщения он отправил генеральному директору клуба Сэму Прести и главному тренеру Билли Доновану. Фаната разозлило то, что «Оклахома» согласилась обменять лидеров Расселла Уэстбрука и Пола Джорджа.

Болельщик заявил, что хочет убить гендиректора и наставника «Тандера», а также «все уничтожить».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал контракт с игроком НБА.