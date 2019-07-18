Мейвейзер умоляет Нурмагомедова о встрече

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что его в поединке с его клиентом заинтересован экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер-младший, передает TMZ.

Россиянин был готов встретиться со спортсменом еще в 2018 году после победы над ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макрегором. Стороны так и не согласовали детали поединка.

«Я должен сказать вам, что Флойд до сих пор умоляет Хабиба встретиться. У него деньги закончились просто. Вот только нам это неинтересно. Мы нацелены только на бой с Дастином Порье. В легком дивизионе много монстров, так что хотим еще сразиться с Жоржем Сен-Пьером», — сказал Абдельазиз.

Россиянин встретится с американцем 7 сентября в Абу-Даби в рамках UFc 242.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов - Порье.