Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Несколько дней назад страницу звезды атаковали хейтеры, которые критиковали певицу за то, что она, якобы, разлучила актера Бредли Купера и супермодель российского происхождения Ирину Шейк.

Позднее в комментариях под последним снимком Леги Гаги начали делиться рецептами и шутить.

«Я зашла просто посмотреть комментарии, о чем весь шум… И зависла. Я понимаю, почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т. д. Чувство юмора все-таки великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех кто понимает русский язык!» — написала Гамова в инстаграме.

Ранее Гамова заявила, что не планирует в будущем начинать тренерскую карьеру.