Россиянка Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ

Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в сольной произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.

За свое выступление пятикратная олимпийская чемпионка получила 97,1333 балла. Второй стала представительница Испании Она Карбонель (94,5667), бронзу взяла японка Юкико Инуи (93,2000).

Для Ромашиной это 20-я золотая медаль чемпионатов мира. Она обошла по этому показателю соотечественницу Наталью Ищенко (19) и стала самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу и завершится 28 июля.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки взяли золото в технической программе групп.