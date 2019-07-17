Назван самый тестируемый на допинг российский атлет

Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 м Сергей Дубровский стал самым тестируемым спортсменом страны по итогам первого полугодия, передает ТАСС.

Как сообщается в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), с января по июнь 2019 года он сдал девять допинг-тестов инспекторам организации.

Отмечается, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в настоящее время не одобрила заявку спортсмена на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

По восемь раз были проверены на нарушение антидопинговых правил ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

Ранее сообщалось, что игрока сборной России дисквалифицировали за кокаин.