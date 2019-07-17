Кадыров отреагировал на новые рекорды шестилетнего спортсмена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением достижении шестилетнего жителя региона Рахима Куриева, который установил два новых мировых рекорда, передает РИА «Новости».

Куриев отжался 4183 раза за два часа и 4618 повторений за один подход.

Политик отметил предыдущие рекорды мальчика.

«За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом три тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он еще не раз порадует нас своими новыми рекордами», — написал Кадыров в инстаграме.

Также глава республики пожелал Куриеву продолжать бить рекорды.

Ранее Кадыров похвалил грозненский «Ахмат» за победу над «Краснодаром» в матче первого тура чемпионата России.