Кадыров отреагировал на новые рекорды шестилетнего спортсмена
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением достижении шестилетнего жителя региона Рахима Куриева, который установил два новых мировых рекорда, передает РИА «Новости».
Куриев отжался 4183 раза за два часа и 4618 повторений за один подход.
Политик отметил предыдущие рекорды мальчика.
«За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом три тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он еще не раз порадует нас своими новыми рекордами», — написал Кадыров в инстаграме.
Также глава республики пожелал Куриеву продолжать бить рекорды.
Ранее Кадыров похвалил грозненский «Ахмат» за победу над «Краснодаром» в матче первого тура чемпионата России.
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Наш юный Рахим Куриев @_rahimkuriev_95reg установил два новых мировых рекорда! В студии ЧТГРК «Грозный» @groznytv шестилетний мальчик отжался 4183 раза за два часа! Это наибольший показатель для шестилетних детей. Второй рекорд установлен как наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет. Результат - 4618 повторений. Сертификат Рахиму Куриеву вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рахим уже является девятикратным рекордсменом мира. За его плечами мировой рекорд по отжиманиям на брусьях, мировой рекорд в возрастной категории пять лет с результатом 3 тысячи отжиманий и ряд других удивительных достижений. Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами. Энергии для этого у Рахима достаточно и он не планирует останавливаться! Так держать! #Кадыров #Россия #Чечня #Рекорд