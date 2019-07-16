Украине не будут искать замену на чемпионате мира по футболу

Организаторы квалификации чемпионата мира по пляжному футболу решили не искать замену сборной Украине, отказавшейся приехать на соревнования в Москву, сообщает ТАСС.

«Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд», - сообщили организаторы турнира», — рассказали организаторы турнира.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 27 июля. Решение не принимать участие в европейских квалификациях было принято Федерацией футбола Украины.

Соперниками сборной России в групповом этапе станут сборные Эстонии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу решила не принимать участие в квалификации к чемпионату мира — 2019 в Москве.