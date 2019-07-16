Украине не будут искать замену на чемпионате мира по футболу

Сборная России по пляжному футболу
Sportbox

Организаторы квалификации чемпионата мира по пляжному футболу решили не искать замену сборной Украине, отказавшейся приехать на соревнования в Москву, сообщает ТАСС.

«Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд», - сообщили организаторы турнира», — рассказали организаторы турнира.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 27 июля. Решение не принимать участие в европейских квалификациях было принято Федерацией футбола Украины.

Соперниками сборной России в групповом этапе станут сборные Эстонии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу решила не принимать участие в квалификации к чемпионату мира — 2019 в Москве.