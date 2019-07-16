Чемпион мира по дзюдо скончался в 36 лет

Обладатель титула чемпиона мира 2005 года, англичанин Крэйг Фэллон ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщает Judoinside.

«Крейг был фантастическим представителем британского дзюдо и является нашим самым успешным и талантливым спортсменом в современную эпоху мирового дзюдо от нашей страны, за которым я когда-либо имел удовольствие наблюдать. Его будет очень не хватать его семье и миру дзюдо, который потерял талантливого спортсмена и тренера», — сказал глава Британской ассоциации дзюдо Найджел Донохью.

Фэллон был последним англичанином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира по дзюдо.

Ранее сообщалось, что в Тольятти задержан подозреваемый в убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира.