Арестован подозреваемый в убийстве родственника боксер

Костанайский районный суд арестовал на два месяца казахстанского боксера Аслана Муканова, подозреваемого в убийстве, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, спортсмен, выступающий в полулегком весе, в результате ссоры с родственником нанес ему ранение, которое привело к смерти потерпевшего. О преступлении сообщила супруга погибшего, обнаружившая тело мужа.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля в частном доме в поселке Алтын дала.

Ранее сообщалось, что Пернелл Уитакер, олимпийский чемпион 1984 года, абсолютный чемпион мира по боксу погиб в результате несчастного случая.