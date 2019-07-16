Брат известного кикбоксера погиб при попытке спасти детей на реке Лена

Бизнесмен Альберт Иванов погиб при попытке спасти троих детей, утонувших на реке Лена вблизи острова Пономарев, сообщает РИА «Новости».

По словам уроженки Нюрбинского улуса Мария Данилова, где также вырос бизнесмен, погибший является братом кикбоксера Александра Иванова, убитого в 1995 году.

Трагедия произошла на несанкционированном пляже в Якутии. Помимо Иванова также погибли еще трое мужчин, пытавшихся спасти детей.

«Альберт погиб вместе с тремя друзьями, спасая тонувших детей на реке Лена. Ему было 46 лет. Земляки в соцсети пишут, что погибли трое детей и товарищи Александра – А. Алексеев, А. Таран и В. Егоров. Один из мужчин был из Владивостока», — заявила собеседница агентства.

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