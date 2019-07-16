Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине

close
Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА «Новости».

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Соответствующее поручение было передано министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

Также глава государства заявил о необходимости развивать спортивную инфраструктуру для дальнейшего его использования на Олимпиаде.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил президент.

Ранее Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет.