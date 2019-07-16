Боксер Кудряшов может дебютировать в ММА

Экс-чемпион мира по версии WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов может провести дебютный бой в ММА.

Об этом в своем инстаграме сообщил журналист Азамат Бостанов. Дебютный бой Кудряшов может провести на турнире Fight Nights, который пройдет 12 октября в Москве.

Стоит отметить, что дебют Кудряшова сразу может стать главным поединком вечера. Или же в главном бою сразится еще один россиянин Владимир Минеев.

Свои бои на турнире также проведут Евгений Игнатьев с Никита Михайлов за титул временного чемпиона в легчайшем весе и Дмитрий Смоляков с Максимом Новоселовым.

Ранее двойной чемпион UFC с сарказмом ответил на вызов легенды ММА.