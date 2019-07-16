Футболист «Сочи» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

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Нападающий сборной России Дмитрий Полоз возмущается решением арбитра во время матча Кубка... Нападающий сборной России Дмитрий Полоз возмущается решением арбитра во время матча Кубка...
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз возмущается решением арбитра во время матча Кубка...
РИА Новости

Футболист «Сочи» Дмитрий Полоз раскритиковал судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» (0:1), передает газета «Известия».

Главный арбитр встречи Владимир Москалев, по мнению футболиста, допустил ряд серьезных ошибок.

«В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перешел в «Сочи».