Футболист «Сочи» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Футболист «Сочи» Дмитрий Полоз раскритиковал судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» (0:1), передает газета «Известия».

Главный арбитр встречи Владимир Москалев, по мнению футболиста, допустил ряд серьезных ошибок.

«В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России перешел в «Сочи».