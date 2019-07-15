Игрок сборной России перешел в «Сочи»

Игрок сборной России, голкипер Сослан Джанаев продолжит свою карьеру в «Сочи», сообщает официальный твиттер новичков Премьер-лиги.

Напомним, что переговоры с «Сочи» вратарь вел продолжительное время, пока в сделку не вмешалось московское ЦСКА. Однако, договориться с армейцами у Джанаева не получилось, и теперь игрок обязан приступить к работе в сочинском клубе.

32-летний футболист имеет внушительный послужной список. В числе его бывших команд присутствуют московский «Спартак», грозненский «Терек», казанский «Рубин». Во второй половине 2018 года Джанаев отказался идти на понижение зарплаты в «Рубине», в результате чего перешел в польскую «Медзь», где и провел последние полгода. За границей голкипер отыграл 7 матчей, пропустив 13 мячей.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения Джанаева в стан армейцев.