Мейвезер может стать промоутером боя Бибера с Томом Крузом

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер высказался о возможности провести бой между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом, сообщает «СЭ».

Американец отметил, что пока предложения по организации данного мероприятия пока не поступало.

«Если меня захотят привлечь как промоутера, тогда я смогу поговорить более конкретно о предстоящем событии. Я заинтересован, и такая возможность меня привлекает, однако до этих пор я должен заниматься своим делом и бизнесом», — сказал Мейвейзер.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Тони Беллью пророчит Энтони Джошуа завершение карьеры.