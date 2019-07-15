В отношении игрока «Спартака» возбуждено дело за езду с поддельными правами

Полиция возбудила уголовное дело в отношении форварда клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Михаила Котляревского за езду с поддельными правами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

Хоккеист был остановлен на иномарке 13 июля для проверки документов. У сотрудников ГИБДД возникли сомнения в их подлинности, поэтому права были переданы на экспертизу. В результате исследований было установлено, что документ является поддельным.

В отношении Котляревского возбуждено уголовное дело по статье 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о подделанных правах игрока.