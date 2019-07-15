Два российских теннисиста вошли в топ-10 ATP впервые за девять лет

Россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте организации, его соотечественник Даниил Медведев также улучшил свою позицию, поднявшись с 13-й на десятую строчку.

В предыдущий раз два российских спортсмена входили в топ-10 рейтинга ATP в 2010 году. Тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. В финале Уимблдонского турнира он одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером.

Ранее Джокович рассказал, ради чего он продолжает свою карьеру.

Рейтинг ATP. 15 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460...

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890...

10 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625