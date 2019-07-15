Федерер: не буду впадать в депрессию из-за потрясающего финала

Швейцарский теннисист Роджер Федерер остался разочарован проигрышем в финале Уимблдона против Новака Джоковича.

Противостояние завершилось со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (6:4), 4:6, 12:12 (7:3) в пользу серба.

«Я продолжал играть и был счастлив. Всегда стараюсь видеть положительные стороны, искать хорошее, если матч еще не закончен. Но, конечно, нелегко упускать такие шансы. Известно, насколько Новак силен... И силен уже много-много лет. И каждая победа, каждая серия только добавляет ему сил, без сомнения.

В этом матче было много хорошего, не все так плохо. Сейчас больно, но как и любое поражение на Уимблдоне. Все идет от головы. Я хочу двигаться дальше, а не впадать в депрессию из-за потрясающего теннисного матча», — цитирует слова Федерера «Чемпионат.com».

Ранее Джокович съел траву с корта Уимблдона.