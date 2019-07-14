Дженифер Лопес станцевала откровенный танец для футболистки сборной США

Во время концерта популярной американской певицы Дженнифер Лопес произошел необычный инцидент, сообщает AP.

Шоу на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке посетила футболистка сборной США Карли Ллойд.

Артистка пригласила девушку на сцену, где судила ее на стул, напоминающий гигантскую туфлю на шпильке. Лопес поздравила спортсменку с победой в женском чемпионате мира.

«У меня для тебя два подарка», — заявила певица, после чего на сцену поднялись танцовщицы из ее труппы. Под одну из песен звезды девушки исполнили откровенный танец для Ллойд.

Дело в том, что в этот день футболистка не только отпраздновала победу национальной команды, но и свой 37-й день рождения.

В сезоне-2018/19 женская сборная США смогла занять первое место в мундиале, обыграв сборную Нидерландов со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что футболистка США не попала в сборную из-за традиционных взглядов.