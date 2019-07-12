«Динамо» упустило победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России
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Тульский «Арсенал» вырвал ничью в матче первого тура чемпионата России против московского «Динамо».
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Гиа Григалава. У гостей мяч забил Мигел Кардозу.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:1
Голы: 1:0 — Кардозу, 16; 1:1 — Григалава, 84.