Питер Крауч завершил карьеру

Форвард сборной Англии Питер Крауч объявил об окончании карьеры в своем твиттер-аккаунте.

По словам 38-летнего нападающего, решение было принято после долгих раздумий.

«Я долго думал и решил, что завершу карьеру игрока этим летом. Я получил все от игры. Очень благодарен тем, кто помог мне попасть в футбол и зацепиться здесь на такой долгий срок», — говорится в сообщении футболиста.

За свою карьеру Крауч выступал в нескольких клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) — лондонском «Тоттенхэме», «Портсмуте», «Стоук Сити», «Ливерпуле» и «Саутгемптоне».

В январе этого года форвард перешел в «Бернли«ю

В составе «Ливерпуля» Крауч завоевал Кубок и Суперкубок Англии,а также Суперкубок УЕФА.

Ранее главный тренер «красных» Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I'm so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X