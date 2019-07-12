Голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона

В ходе матча 1/2 Уимблдона южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил травму, сообщает «Чемпионат.com».

Во время встречи в парном разряде с новозеландцем Майклом Винусом спортсмен играл с колумбийцами Робертом Фарой и Хуаном-Себастьяном Кабалем. После удара последнего мяч отлетел в голову южноафриканскому теннисисту. Рана сразу начала кровоточить.

Игру прервали на медицинское обследование, после которого Клаасен вернулся на корт.

Встреча закончилась поражением команды травмированного игрока со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6.

Вышедшие в финал колумбийцы сразятся с французами Николя Маю и Эдуардом Роже-Вассленом.

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