Румынский вундеркинд не перейдет в «Спартак»

Полузащитник сборной Румынии Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, продолжит карьеру в «Генке», сообщает HLN.

Чемпион Бельгии согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта, который будет рассчитан на три года. Согласно условиям соглашения, игрок будет получать порядка €800 тыс за сезон.Футболист уже прилетел в Генк для официального завершения сделки.

Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за игрока €12 млн. Красно-белые активно интересовались Хажди и готовы были предложить контракт на сумму €2 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед».