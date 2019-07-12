В «Сочи» перешел армянский Макгрегор
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего сборной Армении Александра Карапетяна, сообщает Sport24.
В летнее межсезонье игрок находился на просмотре в клубе из Краснодарского края, после чего заключил полноценный контракт. О длительности соглашения не сообщается.
В составе новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) Карапетян будет выступать под номером 87.
Форвард провел за национальную сборную восемь матчей, в которых отличился четыре раза.
Ранее Георгий Джикия и Роман Зобнин рассказали, как в «Спартаке» «пихают» молодым.
Барев дзес, Саша! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #Карапетян pic.twitter.com/Z4P8ZlxDqH— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июля 2019 г.