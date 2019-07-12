В «Сочи» перешел армянский Макгрегор

Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего сборной Армении Александра Карапетяна, сообщает Sport24.

В летнее межсезонье игрок находился на просмотре в клубе из Краснодарского края, после чего заключил полноценный контракт. О длительности соглашения не сообщается.

В составе новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) Карапетян будет выступать под номером 87.

Форвард провел за национальную сборную восемь матчей, в которых отличился четыре раза.

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