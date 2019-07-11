Тарасова сравнили с Бузовой и унизили за «немужское» поведение

Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике экс-игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, передает «Экспресс газета».

По мнению бывшего комментатора, футболист ведет себя не по-мужски, когда жалуется на то, что столичный клуб не оплатил ему операцию. Тарасов является обеспеченным игроком, поэтому может позволить сам себе оплатить необходимые медицинские процедуры.

«Он же взрослый парень, но постоянно ноет и бьет на жалость. Кажется, я понял, кто в паре Тарасов — Бузова был настоящим мужчиной. Очевидно же — тот, кто сделал себя сам. Ничего, кстати, при этом не умея толком», – заявил Уткин.

Журналист также посоветовал Тарасову обратиться к тренерам, которые могли бы ему помочь улучшить игру.

За «Локо» полузащитник выступал с 2010 года. В 2019 у него истек контракт со столичной командой.

Ранее Тарасов рассказал о разрыве с «Локомотивом».