Футболистка-лесбиянка может стать президентом США

Футболистка сборной США Меган Рапино могла бы составить конкуренцию нынешнему президенту страны Дональду Трампу, сообщает Public Policу Polling.

По информации сайта, аналитики демократической партии Америки провели опрос после финала женского чемпионата мира по футболу, после чего получили результаты, согласно которым на выборах президента США за спортсменку может проголосовать до 42 процентов жителей.

Трампу избиратели отдали 41 процент голосов. Всего в эксперименте приняли участие 604 зарегистрированных человек. Опрос проводился с 3 по 8 июля.

Американская сборная смогла выиграть мундиаль 2019 года. Серебро досталось национальной команде Нидерландов. Рапино была признана лучшей футболисткой мирового первенства.

Перед решающей встречей она заявила, что отказывается посещать Белый дом и встречаться с Трампом в случае победы.

Каминг-аут спортсменка сделала в 2012 году.

Ранее сообщалось, что 69-летний немецкий футболист оформил невероятный гол в эфире шоу.