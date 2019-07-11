Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца MMA года

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанного стиля (MMA) Даниэля Кормье в инстаграме.

Американец завоевал титул лучшего бойца по версии ESPN.

В 2017 году звание лучшего выигрывал соотечественник Кормье Деметриус Джонсон, в 2016 — ирландец Конор Макгрегор, а в 2015 — американка Ронда Роузи.

«Поздравляю моего брата. Даниэль, ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», – написал россиянин.

17 августа Кормье проведет поединок с американцем Стипе Миочичем, в котором постарается защитить чемпионский пояс. Бой пройдет в рамках турнира UFC 241.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал имена величайших бойцов MMA и бокса.