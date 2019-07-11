Фанату «Ливерпуля» запретили посещать матчи на три года

Фаната английского «Ливерпуля» Энтони Маллена отстранили от посещения матчей клуба на три года, сообщает «Би-би-си».

Таким образом болельщика наказали за то, что в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» он толкнул в фонтан туриста.

В трехгодичный запрет вошли выездные и домашние матчи мерсисайдцев. Также 57-летнему фанату запретили приближаться к домашней арене клуба «Энфилде» до и после игр.

Матч Лиги чемпионов, перед которым и произошел эпизод, прошел со счетом 3:0 в пользу «Барсы». Однако в ответной встрече «Ливерпуль» смог отыграться со счетом 4:0.

В сезоне-2018/19 скаузеры завоевали трофей турнира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отдаст крупную сумму за форварда сборной Испании.