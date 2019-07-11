«Спартак» купил Баду за символическую компенсацию

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание красно-белыми хавбека немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду пресс-службе клуба.

По его словам, футболист перешел в стан столичной команды за символическую компенсацию.

«Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно. Мы обо всем договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий или подъемных игроку», — заявил Цорн.

Гендиректор красно-белых также отметил, что полузащитник хорошо показал себя на сборе «Спартака» в Австрии. По его мнению, Баду — перспективный футболист.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» отпустит Маринато Гилерме в «Спартак» за €5 млн.