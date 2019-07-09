Волейболист Мороз отстранен из-за нарушения антидопинговых правил

Российский волейболист Павел Мороз получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Агент спортсмена Дмитрий Резванов проинформировал, что срок отстранения составит 18 месяцев.

«В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание — 18 месяцев. Отсчет начинается с октября 2018 года», — сказал Резванов.

Мороз является игроком «Динамо» из Ленинградской области. Стало известно, что после одной из игр чемпионата России в допинг-пробе волейболиста было обнаружено запрещенное вещество.

Ранее сообщалось, что USADA дисквалифицировало россиянина Штыркова из-за допинга.