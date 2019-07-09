Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира Уимблдон, сообщает ТАСС.
В мачте четвертьфинала чешская спортсменка одолела представительницу Британии Йоханну Конту.
Встреча, которая длилась 1 час 36 минут, завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу чешской теннисистки.
За выход в финал Уимблдона Стрыцова сразится с американской спортсменкой Сереной Уильямс.
Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона.