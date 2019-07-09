Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона

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Meduza

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира Уимблдон, сообщает ТАСС.

В мачте четвертьфинала чешская спортсменка одолела представительницу Британии Йоханну Конту.

Встреча, которая длилась 1 час 36 минут, завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу чешской теннисистки.

За выход в финал Уимблдона Стрыцова сразится с американской спортсменкой Сереной Уильямс.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона.