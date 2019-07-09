Капитан сборной США по футболу вновь набросилась на Трампа

Игрок и капитан сборной США по футболу Меган Рапино вновь набросилась на американского президента Дональда Трампа, сообщает The Independent.

Конфликт футболистки и президента начался с того, что Рапино отказалась идти в Белый дом, если сборная победит на чемпионате мира — 2019. На это высказывание Трамп ответил, что приглашает команду в любом случае — победят они или нет.

Команда выиграла мировое первенство. Лидер США поздравил сборную, однако официального приглашения в Белый дом до сих пор не было.

«Мы не хотим идти в Белый дом. Приглашение до сих пор не пришло. Может быть, он отправил его почтой, поэтому оно идет так медленно», — сказала Рапино.

При этом футболистка приняла приглашение от старшего сенатора США от штата Нью-Йорк, члена Демократической партии, который является лидером Меньшинства в Сенате.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил сборную США с победой на чемпионате мира.