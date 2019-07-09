МОК поддержало WADA и Европол в антидопинговой операции

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) поддержало совместную операцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и полиции Европейского союза (Европол).

В ходе операции под названием «Вирибус» было ликвидировано 17 преступных группировок, которые занимались распространением и сбытом поддельных медицинских препаратов и допинговых веществ в Европе.

«Мы приветствуем новости об успешной операции WADA и Европола. МОК считает очень важным задерживать дилеров, а также распространителей и производителей допинга, которые делают возможным его наличие в спорте и руководят этой криминальной индустрией. Мы поздравляем Европол и WADA с их успешным сотрудничеством», — говорится в заявлении комитета.

По итогам «Вирибуса» было изъято 2,8 млн незаконных медицинских препаратов и запрещенных к употреблению веществ. А также уничтожено девять лабораторий, занимающихся незаконным сбытом допинга.

Всего было арестовано 234 подозреваемых и заведено около 830 дел.

Ранее сообщалось, что российский регбист краснодарской «Кубани» Дмитрий Гриценко отстранен из-за допинга.