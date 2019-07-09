Первая ракетка мира отказалась выступать в паре с белорусской Азаренко

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с Уимблдона в парном разряде вместе с теннисисткой из Белоруссии Викторией Азаренко, сообщает Tennis.com.au.

Спортсменки должны были сыграть против представительниц США Даниэль Коллинз и Бетани Маттек-Сэндс в 1/8 финала турнира.

Сообщается, что причиной снятия с Уимблдона стала травма руки Барти.

Австралийка уступила американской теннисистке Элисон Риске 8 июля в одиночном турнире со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

«Мне хочется играть в паре, только если я здорова. Просто нужно порой прислушиваться к своему организму и отказываться от пары, чтобы получить лучшие шансы в одиночном разряде. Безусловно, я многому учусь, выступая в паре. Лично для меня оба этих разряда идут рука об руку. Я считаю, что они помогают друг другу. Честно, мне очень понравилось играть с Викой в этом году», — заявила первая ракетка мира.

Ранее сообщалось, что Барти цитировала мультфильмы на пресс-конференциях.