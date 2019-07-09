Раскрыты подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Стали известны детали произошедшего с 20-летней российской пляжной гандболисткой Екатериной Королевой, сообщает Eurosport.

Гандболистка сборной России спрыгнула с пирса в неположенном месте. Это произошло в польском Старе-Яблонки, где накануне завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу.

Королева не обратила внимания на предупреждающую табличку. Ее тело было обнаружено в водоеме. Медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили игрока сборной России без сознания. Спасти молодую спортсменку не удалось.

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве Королевой. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 10 июля.

На прошедшем чемпионате Европы по пляжному гандболу Екатерина вместе с национальной командой России заняла девятое место, выиграв утешительный раунд.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла известная киберспортсменки.