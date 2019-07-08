В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева найдена мертвой в Польше, сообщает РИА «Новости».
По информации Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. В организации отметили, что выяснением обстоятельств трагедии занимаются правоохранительные службы Польши.
«Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФГР.
В организации выразили соболезнования родным и близким погибшей.
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