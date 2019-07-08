Футболистка сборной США потребовала равной зарплаты с мужчинами

Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась о равной оплате для мужчин и женщин.

«Все готовы к тому, чтобы вывести разговор на новый уровень. Пора закончить задавать вопрос: «Заслуживаем ли мы равной оплаты?» — цитирует Рапино The Guardian.

Игрок отметила, что пора перейти к следующему шагу в решении этого вопроса.

«Каждая футболистка устраивает на чемпионате мира невероятное шоу, о котором можно мечтать. Мы не можем произвести еще большее впечатление, не можем взять на себя больше, играть еще лучше. Пора перейти к следующему шагу», — заявила американка.

В финале чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Американки отстояли титул и стали четырехкратными победительницами мундиаля.

Ранее сообщалось, что футболистку из США раскритиковали за празднования гола.