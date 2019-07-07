Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.

Это может произойти, если КОНМЕБОЛ накажет аргентинского форварда за резкую критику в свой адрес.

После матча за третье место против сборной Чили Месси обвинил Федерацию в коррупции, заявив, что весь турнир был подстроен для победы его хозяйки — Бразилии. В связи с этим футболист даже не вышел на церемонию награждения.

При этом неизвестно, будет ли КОНМЕБОЛ наказывать аргентинца.

Сборная Аргентины победила со счетом 2:1.

Ранее Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки.