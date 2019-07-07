Месси могут отстранить от футбола на два года
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Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Это может произойти, если КОНМЕБОЛ накажет аргентинского форварда за резкую критику в свой адрес.
После матча за третье место против сборной Чили Месси обвинил Федерацию в коррупции, заявив, что весь турнир был подстроен для победы его хозяйки — Бразилии. В связи с этим футболист даже не вышел на церемонию награждения.
При этом неизвестно, будет ли КОНМЕБОЛ наказывать аргентинца.
Сборная Аргентины победила со счетом 2:1.
Ранее Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки.