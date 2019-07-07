Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны увольняются

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку, сообщает «Бомбардир».

Специалистам пришлось покинуть свои посты после поражения сборной в матче 1/8 финала Кубка Африки. Египтяне уступили футболистам из ЮАР с счетом 1:0.

Агирре стал наставником сборной летом прошлого года. Его контракт с командой был рассчитан до 2022 года.

Ранее сборная Нигерии переиграла команду Камеруна и вышла в 1/4 финала Кубка Африки.